川普演說料將觸及美中貿易 市場期盼正面訊息

（中央社紐約12日綜合外電報導）美國總統川普台北時間明天凌晨1時在紐約經濟俱樂部發表演說。官員透露，他將觸及美中貿易議題；市場期待談話釋出正面訊息，以及釐清美方是否有意對中方讓步，取消加徵關稅。

川普即將就經貿政策在有112年歷史的紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）演說。曾在此地發表重大經濟政策談話的包括前美國總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）、前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）和中國總理李克強。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示：「可以預期，總統將強調他的減稅、放鬆管制，以及公平和互惠貿易如何支持美國經濟有史以來的最久復甦，包括史上最低失業率、薪資成長和高漲的消費者信心。」迪爾拒絕提供進一步細節。

美國股市近幾週屢創新高，因為市場預期美中雙方很快就能簽署貿易協議，此舉勢必有助一掃籠罩全球經濟的不確定性陰霾。美中雙方官員上週都曾表示，已就取消加徵關稅達成協議，但川普後來否認。

美國投資研究公司路佛集團（Leuthold Group）首席投資策略師鮑辛（James Paulsen）指出，針對美中貿易，川普僅需採正面立場即能滿足市場期待，甚至不需就尚在協商的「第一階段」協議特定細節多加著墨。

鮑辛表示：「目前看來仍像是我們即將完成某件事。就算事情本身缺乏意義，這也是有意義的。」

路透社援引紐約經濟俱樂部發言人克雷姆（Erin Klem）的說法報導，預計將有超過1350人出席川普演說。

不過，部分人士認為，不是人人都認為投資人會視川普談話具建設性。

嘉信理財公司（Charles Schwab & Co）交易和衍生性金融商品部副總裁佛瑞德里克（Randy Frederick）就說，他不太期待川普的談話足以終結市場不確定性。畢竟川普對貿易的態度仍極度難以預測。

佛瑞德里克表示：「今天存在的不確定性，明天仍將存在。」與此同時，若川普表態不考慮取消任何加徵關稅，市場將會有負面反應。（譯者：陳韻聿/核稿：林治平）1081112