跨足醫療領域 Google存取患者敏感個資惹人憂

（中央社舊金山12日綜合外電報導）網路搜尋巨擘谷歌公司（Google）攜手美國大型醫療體系，積極進軍醫療領域，目標現代化資訊系統和為醫師提供新工具。然而大型科技公司可存取敏感個資，仍令不少人感到憂心。

Google宣布與全美第2大醫療體系Ascension簽訂雲端服務合作協議前，「華爾街日報」昨天報導，Google在醫師不知情的情況下，存取數以千計患者的醫療紀錄。

美聯社報導，Google與Ascension雙雙強調，雙方協議符合聯邦醫療隱私法。不同於Google蒐集的大多數個資，醫療紀錄受到聯邦政府嚴格監管。

Google向Ascension提供雲端運算服務，Ascension在全美21州經營醫療機構，大多位於美國南部和中西部地區。Google也正在測試透過人工智慧檢視醫療紀錄和尋找模式，認為這對醫療界或有幫助。

醫療保健業者對於使用數據資料，幫助他們管理照護和維持患者健康興趣日益濃厚，其中可能包括相對簡單的事情，例如追蹤患者是否按相同處方補藥，或是較複雜的情況，好比在患者住院前，便發現病情惡化並加以治療。

醫療體系可與業務合作夥伴共享患者資料，只要合作夥伴同意保護相關資訊，並在協議範圍內使用即可。

Google雲端運算業務主管肖卡特（Tariq Shaukat）在部落格撰文說：「明確來說：在這項協議下，Ascension的資料僅可用在我們根據協議提供的服務，不得用於任何其他目的，而患者資訊不能也不會與任何Google用戶個資做結合。」

儘管如此，有些人仍對大型科技公司可存取敏感個資感到憂心。外界過去幾年一直關注Google和臉書（Facebook）及蘋果公司（Apple）等科技巨頭如何使用、甚至濫用蒐集而來的大量用戶資訊。

Google近幾個月來積極進軍醫療領域，包括宣布收購健康監測穿戴裝置廠商Fitbit。Google還聘請多名醫療業務高層主管，暗示未來將提出更多相關戰略。

Ascension和Google坦承隱私疑慮難除，但強調雙方協議符合聯邦法，也將妥善保管這些醫療紀錄。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1081113