麻疹疫情惡化 薩摩亞頒布緊急狀態令[影]

（中央社記者丘德真雪梨17日專電）太平洋島國薩摩亞麻疹疫情持續擴大，薩摩亞政府15日晚間宣布進入緊急狀態，下令全民施打疫苗，各級學校必須全面停課到11月25日。

當地第一大報薩摩亞觀察人報（Samoa Observer）網站11月16日報導，目前接獲通報，麻疹感染案例高達716宗，疫情已造成至少6人死亡。死者當中，除了一名37歲成年人之外，其餘5人均為2歲以下幼童。另外據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）15日報導，有15人仍在加護病房接受治療。

受感染案例絕大多數是兒童，其中更以4歲以下幼童為主。因此，政府下令全國17歲或以下人士，除了就醫之外一律禁止進入醫院範圍，也不得參與任何公眾聚會。包括大學等各級學校，全面停課至少2週，所有考試必須延後至另行通告為止。

隨著疫情擴大，薩摩亞代理總理兼衛生部長史托爾斯（Faimalotoa Kika Stowers-Ah Kau）在經過諮詢內閣意見後，於15日晚間頒布緊急狀態令。

緊急狀態令內容包括，任何尚未接受麻疹疫苗的民眾，必須強制施打疫苗。還有，每一個家庭最多只能安排一人進入醫院照顧住院家屬。

至於全國民眾疫苗接種流程、接送長者至施打疫苗地點的交通安排，以及其他相關細節，政府將於11月18日另行公告。

薩摩亞10月中證實有7人受感染和1人死亡，當地政府於10月16日宣告麻疹疫情爆發，接著情況不斷惡化。

紐西蘭電視台（TVNZ）今天報導提到，紐西蘭將向薩摩亞提供3000支疫苗，並且派遣12名護理師於11月20日搭機趕往薩摩亞支援。

另外據紐西蘭國家廣播電台報導，紐西蘭第一大城奧克蘭市自從今年1月以來，已接獲超過1000宗麻疹感染個案。（編輯：林憬屏）1081117