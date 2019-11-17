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沙烏地阿美石油公布IPO參考價 估值最高達52兆元

最新更新：2019/11/17 20:16

（中央社利雅德17日綜合外電報導）沙烏地阿美石油公司今天公布首次公開募股（IPO）參考價，使得這家沙烏地阿拉伯國營石油巨擘估值最高達1.7兆美元（約新台幣51.9兆元），但低於沙烏地王儲的2兆美元目標。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天發布聲明表示，計劃出售1.5%的在外流通股票或約30億股，參考價介於每股30至32里亞爾（約8至8.5美元）。

若以最高價計算，阿美石油IPO規模將達256億美元（約新台幣7800億元），超越中國電子商務巨擘阿里巴巴2014年在紐約證交所創造的史上最大IPO規模250億美元。

沙烏地阿拉伯是全球最大原油出口國，而阿美石油的股票上市，是沙國實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）擺脫國家經濟對石油依賴的計畫重心，盼將募得資金投入超大規模建設和能源以外產業。

標普全球評級（S&P Global Ratings）表示，阿美石油IPO讓沙烏地能強化自身財務部位。「若籌得的資金隨後有效運用，可藉此支撐沙烏地阿拉伯長期經濟成長。」

路透社引述3名知情人士報導，阿美石油不計劃在國外宣傳在國內市場進行的IPO。其中一人表示：「這將使得募股重擔落在地方和地區銀行。」另一人則說：「這代表大多數投資人將以沙烏地市場的『合格境外投資者』身分參與。」

阿美石油是全球最賺錢企業，明年計劃發放的股利高達750億美元（約新台幣2兆2900億元），是美股標普500指數（S&P 500）成分企業股利王蘋果公司（Apple Co.）發放金額的5倍多。

然而，投資阿美石油也要考量到油價趨勢。由於各國正陸續推出措施減少溫室氣體排放，且越來越多人使用電動車，使得目前預期全球原油需求將自2025年起開始減少。

阿美石油開放沙烏地公民認購0.5%股份，預料將出現搶購熱潮。沙烏地政府據傳施壓富有的沙烏地企業家庭和法人參與投資，許多國家主義人士也將認購阿美股票貼上愛國義務標籤。

散戶投資人可在28日前登記參與阿美石油IPO，機構投資人則開放登記至12月4日。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1081117

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