LV母公司收購蒂芙尼近拍板 傳加碼至163億美元

（中央社巴黎24日綜合外電報導）知情人士今天說，精品公司路易威登母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）加碼收購奢華珠寶商蒂芙尼（Tiffany），新議價約163億美元，可能今天拍板定案。

法新社報導，兩集團料在25日歐洲股市開盤前，正式宣布此交易案。消息人士說，雙方董事會成員今天開會準備批准此案，並且很有機會通過。

路透社引述消息來源說，LVMH集團以每股135美元具吸引力價格，加碼收購蒂芙尼，雙方接近達成協議。

蒂芙尼以訂婚戒聞名，並與好萊塢影劇圈關係密切。一旦成交，這將是LVMH最大的收購案，也會強化其珠寶市場的地位。LVMH於2011年以52億美元收購義大利珠寶品牌寶格麗。

10月18日，LVMH初提議以每股現金價120美元收購，上週新報價以每股130美元起跳，目前喊價135美元，已較初次報價每股提高了15美元，總價約163億美元。

兩家公司並未立即回應置評要求。除了加碼報價外，其他條件尚不清楚。

一旦併購蒂芙尼，將讓LVMH在珠寶與手錶等硬奢華品版圖上，能與競爭對手歷峰集團（Richemont）相抗衡。歷峰旗下擁有卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef）等品牌，也是此類商品領域的龍頭老大。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1081125