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軟銀買斷WeWork股份 本週繼續進行

最新更新：2019/11/25 10:37

（中央社紐約／班加羅爾25日綜合外電報導）兩名知情人士表示，日本軟體銀行集團本週將繼續進行先前同意以30億美元買斷共享辦公室業者WeWork股份一案，其中包括WeWork共同創辦人紐曼名下9億7000萬美元股份。

這兩名消息人士表示，原本外界預期軟銀（Softbank Group）會在本月稍早提出買斷WeWork創辦人、投資人與員工股份，但因軟銀想對提案文件做些技術修改，才會延後進行。

軟銀現在將根據先前提出的條件繼續此案，最快會在今天宣布以每股19.19美元買斷WeWork股份。

外媒21日報導，軟銀主管一直想縮小這項提案規模，包括對付給紐曼（Adam Neumann）的金額設限。報導說，軟銀部分主管認為付給紐曼太多錢了。

軟銀和WeWork的發言人都婉拒評論。

買斷合併是軟銀10月間提議以95億美元紓困WeWork的重要環節。軟銀也對出現巨大虧損、現金迅速燒盡的WeWork提出65億美元的債務和股權融資。

如此一來，軟銀將控制WeWork約8成股份，紐曼則會放棄對WeWork的投票控制權，並離開董事會。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1081125

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