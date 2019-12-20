肩負脫歐後貨幣政策 英銀新總裁由老將貝里出任

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國財政大臣賈維德今天宣布，英格蘭銀行前副總裁、現任「金融行為監理總署」執行長貝里（Andrew Bailey），將擔當新任英國央行總裁，明年3月16日上任，接替現任總裁卡尼。

60歲擁有豐富金管經驗的貝里，曾在英格蘭銀行（BOE）服務30年，並在2013至2016年擔任英銀副總裁，直到2016年轉任英國「金融行為監理總署」（Financial Conduct Authority）執行長至今，這個機構專門負責打擊金融業非法行為。

英國政府從去年開始便一再延後任命英銀新總裁，一方面全國注意力放在脫歐事務，另方面因首相強生（Boris Johnson）決定在月初舉行大選而耽擱。

54歲的加拿大籍現任英銀總裁卡尼（Mark Carney）任職已6年，受到英國脫歐變數影響，他的任期已2度延長。如今大選結束，強生領導的保守黨獲得勝利，延宕已久的英銀總裁人事案終於塵埃落定。

由於強生已承諾，最晚將在明年1月31日帶領英國脫離歐洲聯盟（EU），因此新任英銀總裁將肩負脫歐後主導英國貨幣政策的艱鉅任務。

賈維德（Sajid Javid）表示：「英國正在打造退出歐盟後的新未來，貝里無疑是領導央行的適當人選。」他還說，貝里任期將達8年。

貝里先前任職英銀期間，曾深度參與支撐英國金融體系走出金融危機衝擊的任務。他也是美國聯邦準備理事會（Fed）和全球其他國家央行熟悉的面孔。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1081220