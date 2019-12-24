非洲豬瘟影響肉價 越南嚴查操縱市場行為

（中央社河內24日專電）受到非洲豬瘟疫情衝擊，越南大量染病豬隻被撲殺。越南總理阮春福昨天表示，境內豬肉供應短缺，但情況並不嚴重，指示農業等機構採取平穩市場的措施，包括處理操縱市場行為與擴大進口。

快訊新聞網站今天報導，越南農業暨農村發展部昨天舉行2020年任務部署會議，阮春福在會中做上述表示。

越南農業暨農村發展部數據顯示，非洲豬瘟爆發以來，被迫撲殺染病豬隻約600萬頭，重量逾34萬2000噸。

由於豬肉供給減少，越南各地生豬價格最近飆漲不斷，有時達到每公斤10萬越盾（約新台幣133元），較非洲豬瘟疫情爆發前增加一倍；豬肉零售價格也創下10年來新高。

越南農業機構指出，除了豬隻數量減少外，最近出現農戶暫不願賣出生豬而等待價格再上漲才賣的惜售情形，加上業者操縱市場等因素，造成豬價飆漲。

報導指出，阮春福在會中坦承今年是越南農業面臨許多困境的一年，尤其是非洲豬瘟疫情爆發，但是經積極採取防疫措施，至今「疫情基本上已獲得控制，盡量減少損失」。

阮春福表示，越南豬隻數量剩下約250萬頭，包括10萬9000頭繁殖豬隻在內，疫情爆發，雖然導致豬隻數量減少，豬肉供應短缺，但是情況不太嚴重。此外，家禽、禽蛋與其他家畜產量最近都增加，將能滿足市場對肉品的需求。

報導說，阮春福要求農業等機構採取處理操縱市場謀取暴利行為以及擴大豬肉進口等措施，以平穩境內市場。

另外，阮春福提出越南農業2020-2025年均成長率達到3%至3.5%、年均農產品出口額增至500億美元等目標，在東南亞地區名列第一，以及躋身世界十大農產品出口國。（編輯：高照芬）1081224