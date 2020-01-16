雷諾董座澄清和日產分家傳言 將任命新執行長

（中央社巴黎16日綜合外電報導）法國雷諾汽車集團（Renault）董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）今天說，他對雷諾和日本合作伙伴日產（Nissan）目前的管理結構感到「非常滿意」。

盛納德告訴媒體：「我們有個董事會負責監督結盟關係，清一色由極端贊成這種結盟的人士組成...一致希望將兩家公司的策略性計畫加以結合，並真正希望使這種結盟成功。」

雷諾和日產主管極力要減輕外界對這兩家公司20年結盟關係即將瓦解的憂慮，因為從日本逃亡到黎巴嫩的雷諾和日產前老闆戈恩（Carlos Ghosn）嘲笑稱，少了他，兩家公司的結盟經營將一蹶不振。

盛納德說，為雷諾任命一名新的執行長「並無壓力」；並說，目前的過渡性安排運作良好。

他讚揚臨時執行長德波斯（Clotilde Delbos）「不同凡響」，並說，雷諾董事會即將開會討論這個問題。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）本週稍早說，雷諾新執行長人選將在幾天後宣布。法國政府擁有雷諾15%股份。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1090116