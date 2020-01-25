法國宣布兩名確診病例 武漢肺炎進入歐洲

（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）24日晚間緊急召開記者會指出，法國已出現兩名新型冠狀病毒確診病例，一名在巴黎，另一名在波爾多，為歐洲首例。兩名病患都已在醫院接受隔離治療。

法國衛生部長布辛24日記者會上表示，法國已出現兩名「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）陽性病患。

波爾多的病患為一48歲法籍中國裔男子，23日因發燒和咳嗽前往醫院看診，當他表明曾在武漢出差後，醫院立即進入緊急狀態，將其隔離檢測。確診後，該男子已在醫院負壓隔離病房接受治療。

男子入院前與10多人有過接觸，布辛在記者會中表示衛生單位正在追蹤與病患有過接觸的人，確保病毒沒有進一步散播。

布辛解釋，因為法國迅速地設立檢測機制，因此可以篩檢出病患。但布辛也說歐洲可能還有其他的冠狀病毒感染者，「這是個必須抑制住的火苗」。

另一名巴黎病患所知情況較少，布辛記者會中僅表示他也是從中國回來，目前正在巴黎的比榭（Bichat）醫院接受隔離治療。

布辛在記者會中也提醒所有有中國旅遊史的人，注意自已身體狀況，若有輕微疑似病症，不要去診所，也不要前往醫院急診室，直接撥打15，將有醫護人員戒護至醫院看診，以確保隔離狀態。（編輯：徐睿承）1090125