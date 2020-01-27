叫車平台巨擘跨足電動車 繼新加坡後布局印尼

以網路叫車平台起家的超級APP提供者Grab Indonesia今年初於雅加達推出20輛與韓國現代汽車合作生產的電動車。（Grab Indonesia提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 109年1月27日

（中央社記者石秀娟雅加達27日專電）以網路叫車平台起家的超級APP提供者Grab Indonesia去年與國內外業者合作，在印尼政府支持下發展電動車，首批20輛汽車及10輛機車將於今年初在雅加達上路。

Grab Indonesia發言人近期以電子郵件受訪時指出，2019年7月日本電信公司軟體銀行（SoftBank Group）宣布投入20億美元（約新台幣602億元），透過Grab Indonesia協助印尼的電動車產業。隨後，Grab Indonesia與多家本土、國際業者結盟，近期制定電動汽車及機車的發展路徑圖。

Grab Indonesia指出，電動車是未來趨勢，Grab Indonesia盼成為推動這項產業的「積極驅動力」，協助印尼在2025年前達成200萬輛電動車的目標。

這名發言人指出，Grab Indonesia將推出的電動汽車是與韓國現代汽車集團（Hyundai Motor Group）合作生產的IONIQ；機車則是與由印尼及日本本田汽車合資的Astra Honda Motor以及印尼自主開發的電動機車Gesits結盟。

Grab Indonesia去年12月宣布電動車發展路徑圖，IONIQ及電動機車也對外亮相。Grab Indonesia總裁里茲奇（Ridzki Kramadibrata）對媒體指出，希望2020年前生產500輛IONIQ，也會尋求與其他生產電動汽車的製造商合作。

最快今年初起，使用者就可在Grab的APP指定要電動汽車或機車提供服務。這名發言人指出，在發展電動車的同時，也需要公民教育，提升民眾認識電動車的環保效益，才能逐漸鼓勵更多Grab的司機改用電動車。

印尼海洋及投資事務統籌部部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）指出，希望Grab Indonesia的倡議帶動更多人投入。改用電動車能減少空污，有助強化國家能源安全，加速發展這項產業也能讓印尼成為全球電動車產業供應鏈的一環。

Grab Indonesia指出，Grab是在東南亞市場擁有最多輛電動車的業者，去年1月，Grab已與現代汽車在新加坡推出200輛Kona電動車的試驗性專案。（編輯：周永捷）1090127