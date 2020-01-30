武漢肺炎全球擴散 各國疫情最新整理

（中央社北京30日綜合外電報導）中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，截至目前已在中國造成169人死亡，7818例確診，從歐美到中東等其他逾20個國家或地區也發現病例。以下是各國疫情彙整：

●亞太地區

台灣：流行疫情指揮中心今天宣布第9例確診。9人包括湖北團陸客和返台台商，並有2例為境內家庭群聚感染。

中國：截至目前全國確診病例已達7818例，死亡169例，大多在武漢所在地湖北省。其中西藏出現首例確診，代表中國31個省市區已全面淪陷。北京和上海也各有1例死亡。

香港：目前已有10例確診，包括6例是搭乘廣深港高鐵線香港段由中國進入。

澳門：許多中國遊客造訪的賭場重鎮澳門，共出現7例確診。

日本：日本衛生當局今天宣布，截至目前共有11例確診，其中2例是境內感染。一輛載送武漢觀光客的遊覽車駕駛和女導遊都確定感染，2人近期都未曾前往中國。

南韓：南韓中央防疫對策本部今天宣布新增2例確診，包括首例境內感染，累計確診達6例。其中5例境外移入都曾到過武漢。

新加坡：目前已有13例確診，全是來自武漢人員。

澳洲：確診共9例。其中7人來自湖北省，目前分別在雪梨、墨爾本和黃金海岸（Gold Coast）的醫院接受治療。1名44歲武漢男性，目前在黃金海岸大學醫院（Gold Coast University Hospital）接受隔離治療，情況穩定。

泰國：確診共14例，是中國以外最多病例國家。泰國衛生官員表示，其中新增的6例全是來自武漢的中國遊客，當中5人是一家人，年齡從6至70歲不等。

越南：越南衛生部今天宣布新增3例確診，均為越南籍公民，是首見本國籍病例。這使得越南確診累計達5例。

馬來西亞：馬來西亞衛生當局今天再證實1例確診，使得累計確診達8例，全都是中國籍人士。

菲律賓：菲律賓今天通報首例確診，是一名21日從武漢抵達的38歲女性，她在入境4天後就診，並住院接受檢測，目前症狀已消除。

柬埔寨：柬埔寨衛生部27日宣布首例確診，是1名來自武漢的60歲男性，病情穩定。

尼泊爾：唯一確診病例是一名來自武漢的32歲男性，已及早隔離並痊癒出院。

印度：官員30日證實，南部克勒拉省（Kerala）出現首例確診，是1名在武漢大學求學的女學生，目前正在醫院接受隔離治療，病情穩定並持續密切監控。

斯里蘭卡：27日宣布首例確診，是一名來自湖北省的43歲中國遊客。

●北美地區

美國：已通報5例確診，近期都曾前往武漢。其中2人在加州，其餘3人分別在亞利桑那州、芝加哥和華盛頓州。

加拿大：加拿大當局已證實2例確診和1例「推定」病例，位在溫哥華的推定病例仍待加拿大微生物實驗室最後確認。

●歐洲地區

法國：歐洲首度出現病例的國家，截至目前共有5例確診。官員昨天表示，最新1例是一名確診的年長中國觀光客將病毒傳染給女兒，這名觀光客因病況嚴重住院治療。

德國：目前共有4例確診，包括歐洲首例境內傳染，是一名33歲男性參加來訪的中國籍同事主持的職訓活動後感染。4人目前都在慕尼黑的醫院隔離治療。

芬蘭：一名來自武漢的觀光客昨天確診，官員表示患者目前在醫院接受隔離治療。

●中東地區

阿拉伯聯合大公國：衛生官員昨天宣布，來自武漢的一個中國家庭數天前抵達後，一家4口經檢驗全都確診。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1090130