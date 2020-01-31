史上第6度 世衛宣告武漢肺炎為國際緊急事態

（中央社記者唐佩君布魯塞爾30日專電）世界衛生組織（WHO）今晚宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，是史上第6度宣告，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，晚間在記者會上宣布接受委員會專家建議，宣布源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

緊急委員會主席胡辛（Didier Houssin）在記者會表示，與會者今天幾乎一致建議宣告PHEIC，原因是除中國境內案件數量上升，境外出現確認病例的國家數目也增加。

譚德塞表示，過去幾週大家目睹一種未知的病毒出現並升級為前所未有爆發，但宣告PHEIC的主因不是在中國發生什麼，而是在其他國家正在發生什麼。

他說，世衛最大的擔憂是病毒可能傳播到衛生系統較弱且準備不足以應對的國家，因此世衛現在必須採取行動，幫助各國做準備，藉引起國際社會對全球疫情爆發的關注，與國際公共衛生夥伴共同努力控制疫情 。

不過，他強調今天雖然宣告PHEIC，但沒有理由採取不必要的措施干擾國際旅行和貿易，呼籲所有國家執行以證據為基礎且一致的決定。

他在記者會中提到，如今在中國以外的18個國家中有98個新型冠狀病毒病例，其中德國、日本、越南和美國出現人傳人病例。這顯示世衛憂慮這些可能是開始跨國傳播的警告訊號。

今天譚德塞持續在記者會恭維中國政府，表示今天不是對中國的不信任投票，相反地，世衛對中國控制疫情的能力充滿信心；並提到前幾天在北京與中國領導人習近平會面，「絕不懷疑」中國對透明度以及對保護人民的承諾。

今天記者會上譚德塞等出席人員並未說明接下來將採取何種具體措施，但依往列當世衛宣告某種疾病或事件構成PHEIC後會提出臨時性建議，包括對爆發國及其他國家應採行的健康措施，以預防或降低國際傳播疫病的可能性，協調各國採取國際應對措施，並視情況考慮對疫情地區實施旅遊建議。

根據世衛今晚公布的疫情報告，全球確診病例為7818例，其中在中國境內7736例，疑似1萬2167例、死亡170例。至於在中國境外則有82起確診病例。

同時世衛暫時將這種病毒引起的疾病稱為「2019-nCoV急性呼吸道疾病」（2019-nCoV acute respiratory disease），直到未來開會確定名稱。

世衛組織緊急委員會上週曾集會兩天，但認為在中國境外病例不多，須蒐集更多資訊，未決定宣告武漢肺炎疫情為國際關注公共衛生緊急事件，當時遭外界質疑決策不夠明快。

過往世衛組織曾5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的甲型流感病毒（H1N1）、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒。（編輯：徐崇哲）1090131