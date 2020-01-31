英國脫歐倒數 食品價格年底恐喊漲

（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）英國將於當地時間晚上11時正式脫離歐盟，進入11個月過渡期。在過渡期間，英國與歐盟的貨品雖可自由流通，但由於英國政府打算擺脫歐盟規矩，恐導致英國食品價格在年底喊漲。

歐盟是英國最大貿易夥伴。根據英國政府統計，2018年英國出口至歐盟總額2910億英鎊（約新台幣11.5兆），佔整體出口的45%；英國進口自歐盟總額則約3570億英鎊，佔英國進口總額的53%，英國對歐盟有660億英鎊的進口赤字。

此外，英國的食品僅有50%自產，高達30%來自歐盟國家，另外20%來自南美、北美、亞洲、非洲、非歐盟的歐洲國家，以及澳洲等。

英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）日前接受「金融時報」專訪時重話表示，希望那些不停遊說、希望英國和歐盟在脫歐後仍像連體嬰一樣綁在一起的企業可以打消念頭。

賈維德要企業面對現實，他說：「我們不會接受別人的規矩、我們不會待在單一市場，也不會待在關稅同盟，這些都會在年底前辦到。」

英國食品飲料聯合會（Food and Drink Federation）表示，這可能會導致食品價格在年底前應聲上漲。

英國食品飲料聯合會（FDF）營運長瑞克勞福特（Tim Rycroft）接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，這對於想要和歐盟無摩擦貿易的英國企業而言，聽來像是一記「喪鐘」。

他表示，政府必須要明白，對食品業而言，改變貿易條款可能會帶來的衝擊。

英國食品飲料圓桌會（Food and Drink Roundtable，暫譯）、脫歐牲畜團體（Brexit Livestock Group，暫譯）、脫歐耕地團體（Brexit Arable Group，暫譯）等3個機構向英國政府提出建議報告。報告中指出，若英國在脫歐後選擇不再跟隨歐洲現行的標準，可能會導致消費者的選擇變少。

報告中指出，對於食品與飲料產業而言，非關稅壁壘是很嚴重的阻礙，因此英國的談判目的應要盡量減少產品出口時，因為監管法規不同而可能遭遇的非關稅壁壘，例如像是食品安全檢驗與動植物防疫措施協定（SPS）等。

脫歐委員會（Brexit Committee）曾經評估，非關稅壁壘可能導致物價上漲8%至17%，端看未來採行的是歐洲經濟區（EEA）或世界貿易組織（WTO）規定，抑或是簽署自由貿易協定。（編輯：高照芬）1090131