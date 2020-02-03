印度停發中國旅客電子簽證 台商改派台幹赴印

（中央社記者康世人新德里3日專電）中國武漢肺炎疫情擴散，印度政府今天宣布停止核發中國籍人士電子簽證，已簽發部分暫時失效，中國人申請商務簽也變得更加困難，一些印度台商已改派台幹出差印度。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情在中國肆虐，印度政府今天發出聲明，正式宣布停止核發中國籍人士及住在中國的其他國籍旅客電子簽證，同時已簽發部分暫時失效。

此外，印度政府聲明指出，從中國透過線上提交簽證申請也暫停服務。

聲明補充說，擁有令人信服的理由、必須前往印度的中國籍人士或居住在中國的其他國籍旅客，可以與印度駐北京大使館及駐上海、廣州領事館聯繫。

印度駐北京大使館和駐上海、廣州領事館近日已貼出新規定，引起僱用中國籍幹部赴印度出差和派駐的企業關注。

根據企業主管透露，申請商務簽到印度出差，或者申請工作簽到印度工作的中國籍幹部，現在提出申請後遭遇更多困難；還有企業稱，持有上述簽證的中國籍員工落地後被遣返，引起僱有中國籍員工的企業恐慌。

尤其是一些中國企業，過去經常讓中國籍員工申請較為簡便的電子簽證，而非按照規定申請商務簽到印度長期出差執行業務，更受到這項新規定的衝擊。

一些在印度投資或發展業務的台商告訴中央社記者，中國籍員工申請赴印度簽證比台籍或其他國籍幹部難度高出許多，由於過去都是派台籍或其他國籍幹部赴印度出差和派駐，因此比較不受這項新規定影響。

派中國籍工程師到印度協助客戶的台商則說，鑑於印度政府相關規定及防疫措施，公司已暫停派中國籍員工和幹部到印度出差，一切等疫情受到完全控制後，再重新安排人事派遣。

不過，根據一些企業主管表示，人已經在印度、持有簽證的中國籍員工和幹部，目前沒有受到印度政府上述新規定的影響，但簽證到期離境後，如果疫情仍沒有轉好，這些人就很難再度申請簽證到印度出差。（編輯：王永志）1090203