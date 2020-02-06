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武漢肺炎延燒 英國政府下令各醫院設檢驗室

最新更新：2020/02/06 08:34

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）2019新型冠狀病毒疫情全球延燒，英國目前雖然僅有2例確診，但政府為了未雨綢繆，已於上週下令各大醫院設立獨立的檢驗室，與其他急診病患區隔，並方便消毒。

「電訊報」報導，英國國家醫療保健服務（NHS）旗下醫療院所上週收到信件，指示醫院設立檢驗室，收容疑似感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的病患，避免急診部門人潮過多，且造成其他免疫系統脆弱的病患感染。

信中並指示，檢驗室必須在7日之前開始運作。

NHS負責新型冠狀病毒因應的醫師魏勒特（Keith Willet）在信中表示：「雖然國家目前面臨的風險仍低，至今僅有2起確診病例，但NHS要確保所有措施到位，讓其他服務不受更多確診病例及冠狀病毒檢驗的影響。」

他表示：「機構必須設立以冠狀病毒優先的檢驗室，任何有疑似症狀的患者將在這裡接受快速檢測，讓其他病患得以繼續受到妥善醫療照護。」

信中也指出，任何有武漢肺炎疑似症狀的患者會被送往檢驗室，接受專家照護，檢驗室每次使用後都要經過妥善清理。

信中強調，檢驗室必須設在「醫院的獨立場所，遠離急診部門，並在使用後妥善清理」，信中也要求醫院訂定計畫，評估病患人數如果增加的對應措施。

NHS發言人表示：「任何在過去14天內從中國湖北省返國者必須隔離，避免接觸他人，不論有無出現症狀，都要聯繫NHS報備。」

他表示：「任何有咳嗽、發燒或是呼吸困難症狀，且近期從中國返英的病患必須遵從指示到這些檢驗室，避免接觸其他病患，且避免對急診室造成不必要壓力。」（編輯：陳惠珍）1090206

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