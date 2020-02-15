鑽石公主號全員採檢 陰性且健康良好19日後下船

（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省將對鑽石公主號上所有人員進行武漢肺炎病毒檢查，只要檢查結果確認是陰性，且從19日起再度確認健康狀況沒有問題，就能依序下船。

日本朝日新聞報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信今天說，將對鑽石公主號上所有旅客與船組員進行病毒檢查。

只要能確認檢查結果為陰性，就能在2週觀察期結束的19日後依序下船。

日本放送協會（NHK）報導，加藤在傍晚記者會上宣布，今天確診船上新增67例俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例。

包括今天在內，厚生勞動省已對船上約3700人中的930人進行病毒檢查，930人中有285人確診，其中有73人無症狀。

加藤表示，船上70歲以上、正在接受病毒檢查的人員，只要結果確認是陰性，並在19日起再度確認健康狀況沒有問題的話，就不需要再度受檢，可以依序下船。

至於船上未滿70歲的人員，也將從16日起依序接受病毒檢查，只要結果確認是陰性，可比照上述原則依序下船。

發生武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號，目前停泊在日本橫濱港，船上約3700人中已有285人確診武漢肺炎，其餘旅客及船組員到19日止都得待在船上接受觀察。船上的台灣旅客告訴中央社記者說，船上旅客包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1090215