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東京奧運公布口號 強調感動令人團結

最新更新：2020/02/17 20:34

（中央社東京17日綜合外電報導）2020年東京奧運主辦單位今天推出題為「感動讓我們團結在一起」（United by Emotion）的口號，宣告這反映「普世價值」和「體育的凝聚力」。

東奧主辦單位在公布口號時表示：「奧運賽前不認識彼此的觀眾將聚在一起，了解團結他們的事物多過於分裂他們的。」

東京方面指出，今天開始到3月25日為止會在東京晴空塔（Tokyo Skytree）以跑馬燈方式展示這項口號，方圓數英里都能看到，以提高關注。

奧運的官方口號是「更快、更高、更強」（Citius、Altius、Fortius），但每個主辦城市都會依當屆奧運選擇自己的口號。

2012年倫敦奧運口號是「啟發整個世代」（Inspire a Generation）。2004年雅典奧運則是「歡迎回家」（Welcome Home），以向身為奧運發源地的雅典致敬。

2014年索契冬季奧運的口號是「激情冰火屬於你」（Hot. Cool. Yours），非但較不受歡迎，還在部分地方引發嘲笑。

東奧將於7月24日開幕，主辦單位強調，儘管武漢肺炎危機衝擊全球運輸，但未就開幕式改期進行討論。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1090217

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