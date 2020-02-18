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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／日本和歌山醫師感染 十幾歲兒子也確診

最新更新：2020/02/18 18:38

（中央社記者楊明珠東京18日專電）2019年新型冠狀病毒疾病疫情在日本逐漸擴大，和歌山縣政府表示，日前縣內一名醫師確診，今天這名醫師的十幾歲兒子也確診。和歌山縣累計12人感染武漢肺炎。

日本放送協會（NHK）報導，和歌山縣政府今天表示，和歌山縣新增3起COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）確診病例。其中一人是日前確診的一家綜合醫院醫師十幾歲兒子。

日本厚生勞動省表示，這是日本境內第一位十多歲確診病例。

此外，住在這家綜合醫院的60多歲男性病患確診，以及從和歌山縣被派遣到停靠在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪支援的一名30多歲男護士確診。

這位男護士是參與「災害派遣醫療小組」（DMAT），由和歌山縣出發，於13日至15日之間參與鑽石公主號救災醫療行動。

日本讀賣新聞報導，日前和歌山縣湯淺町濟生會有田醫院的一名70多歲患者確診，今天新增確診者當中的60多歲男性病患與這一名患者住同一間病房。

日前這家醫院的男性外科醫師確診，醫師的十幾歲兒子今天也確診。截至目前，與有田醫院有關的確診病例共10人。（編輯：王永志）1090218

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