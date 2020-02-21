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武漢肺炎增至26例 北部無旅遊史婦女2家人確診
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被美國從開發中國家名單除名取消優惠 越南關注

最新更新：2020/02/21 12:49

（中央社河內21日專電）美國貿易代表署最近表示，將把越南等25個經濟體從開發中國家名單除名，取消對這些國家的WTO補貼優惠待遇。越南政府對此表示關注，希望與美方對話，以促進雙邊經貿永續發展。

國際媒體報導，美國貿易代表署（USTR）通知，美國縮減開發中國家和低度開發國家的內部規劃名單，目的是要降低這些國家藉由不公平的出口補貼危害美國產業的調查門檻。美國將取消對25個開發中經濟體的特殊待遇，包括越南在內。

美國貿易代表署指出，有必要修改對開發中國家的反補貼調查方法，因為美國先前的相關要領追溯至1998年，已經過時。

越南外交部昨天舉行例行記者會，副發言人段刻越（Doan Khac Viet）回覆記者提問時表示，越美經貿關係近期持續良好，2019年雙邊貿易額達近760億美元，與前年成長25%。美國是越南第一大出口市場，越南則是美國成長最快的出口市場之一。

段刻越說，越南目前在世界貿易組織（WTO）框架下享有開發中國家的待遇，越方將繼續關注並評估，美國根據「反補貼法」將越南從享有開發中國家待遇的名單中除名所帶來的影響，同時與美方保持對話與配合，力促雙邊貿易關係永續發展，為雙方帶來利益。（編輯：陳永昌）1090221

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