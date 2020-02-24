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武漢肺炎陰影 IMF和G20財長憂危及全球經濟復甦

最新更新：2020/02/24 10:11

（中央社利雅德23日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）今天警告，致命的武漢肺炎疫情恐會危及原已脆弱的全球經濟復甦。20國集團（G20）財長紛紛對疫情引發的經濟連鎖反應表達「切實憂慮」。

沙烏地阿拉伯是第一個擔任G20輪值主席國的阿拉伯國家。沙烏地首都利雅德舉行為期兩天的G20財政部長和央行總裁會議今天落幕。

法新社報導，IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在會後表示，今年全球經濟成長預估將從去年2.9%微幅反彈至3.3%。但她警告，復甦情況顯得「脆弱」。全球擔憂武漢肺炎疫情持續在多國蔓延，中國採取封城的作法，對全球經濟造成重大連鎖反應。

喬治艾娃在聲明中說：「2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病毒構成國際關注公共衛生緊急事件，在中國造成經濟活動中斷，可能危及復甦。」

G20財長和央行總裁會議中，也商討在數位時代就全球稅制議題達成共識的方法。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）等多位財長表示，希望在7月前達成「技術協議」、年底前達成更大的全球協議，以便對數位巨擘課稅。數位稅一直是美國和多個歐洲國家之間的爭議點。

勒麥爾表示，氣候變遷也在這次G20討論中，為3年來首見。不過武漢肺炎疫情影響成了會議重點，談到一項行動計畫以保護全球經濟。全球經濟早已面臨成長放緩的窘境。

根據G20最後公報，與會的財長誓言「加強全球風險監測」，包括針對近來武漢肺炎疫情。

公報寫道：「我們準備好採取進一步行動以因應這些風險。」（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1090224

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