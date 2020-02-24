武漢肺炎科威特巴林首現確診 病例都去過伊朗

（中央社杜拜24日綜合外電報導）科威特和巴林今天皆首度傳出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，且所有確診病例都曾前往伊朗，波斯灣國家相繼失守。伊朗目前有61起感染武漢肺炎病例。（）

官方「科威特新聞社」（KUNA）等媒體報導，通報的確診病例是22日從伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）撤離的700人中的其中3人。

科威特衛生部指出，這3人分別為53歲科威特男子、61歲沙烏地阿拉伯男子和一名尚未確認國籍的21歲人士。衛生部表示，科威特男子和沙烏地男子皆沒有出現症狀，而第3位人士則出現初期症狀。

鄰國巴林衛生部表示，首位感染武漢肺炎的患者是一名從伊朗入境的巴林公民，當局「也對與該患者接觸的人士，進行所有必要措施」。

伊朗、義大利和南韓新增確診病例數飆升，各界對武漢肺炎大流行的擔憂隨之加劇，自從去年底爆發冠狀病毒疫情以來，全球已有超過7萬9000人確診，造成逾2600人喪命。

卡達航空（Qatar Airways）今天表示，將要求伊朗和南韓入境的旅客居家隔離，或到隔離中心隔離14天。卡達航空尚未出現任何武漢肺炎確診病例。

科威特航空公司（Kuwait Airways）和伊拉克航空（Iraq Airways）上週已取消所有飛往伊朗的航班，沙烏地阿拉伯也禁止公民及僑胞出境前往伊朗。

沙烏地衛生部表示，已與科威特當局展開協調，處理有關持續在科威特接受治療的沙烏地公民事宜。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1090224