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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎科威特巴林首現確診 病例都去過伊朗

最新更新：2020/02/24 22:00

（中央社杜拜24日綜合外電報導）科威特和巴林今天皆首度傳出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，且所有確診病例都曾前往伊朗，波斯灣國家相繼失守。伊朗目前有61起感染武漢肺炎病例。（）

官方「科威特新聞社」（KUNA）等媒體報導，通報的確診病例是22日從伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）撤離的700人中的其中3人。

科威特衛生部指出，這3人分別為53歲科威特男子、61歲沙烏地阿拉伯男子和一名尚未確認國籍的21歲人士。衛生部表示，科威特男子和沙烏地男子皆沒有出現症狀，而第3位人士則出現初期症狀。

鄰國巴林衛生部表示，首位感染武漢肺炎的患者是一名從伊朗入境的巴林公民，當局「也對與該患者接觸的人士，進行所有必要措施」。

伊朗、義大利和南韓新增確診病例數飆升，各界對武漢肺炎大流行的擔憂隨之加劇，自從去年底爆發冠狀病毒疫情以來，全球已有超過7萬9000人確診，造成逾2600人喪命。

卡達航空（Qatar Airways）今天表示，將要求伊朗和南韓入境的旅客居家隔離，或到隔離中心隔離14天。卡達航空尚未出現任何武漢肺炎確診病例。

科威特航空公司（Kuwait Airways）和伊拉克航空（Iraq Airways）上週已取消所有飛往伊朗的航班，沙烏地阿拉伯也禁止公民及僑胞出境前往伊朗。

沙烏地衛生部表示，已與科威特當局展開協調，處理有關持續在科威特接受治療的沙烏地公民事宜。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1090224

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