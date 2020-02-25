伊朗起飛班機17人疑感染 土航轉降132旅客隔離

（中央社記者何宏儒安卡拉25日專電）土耳其航空公司今天從伊朗德黑蘭飛伊斯坦堡的班機，因17名乘客疑似感染武漢肺炎，班機因而轉降安卡拉，全機132名乘客和機組人員被送到專屬醫院進行14天隔離。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，由於17名乘客體溫超過正常值，當局將他們當成武漢肺炎疑似病例進行治療。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）網站報導，機上部分乘客來自伊朗北部城巿科姆（Qom）。科姆是伊朗最早出現武漢肺炎病例的地方。

今天從德黑蘭起飛的土耳其航空公司（Turkish Airlines）這班飛機於當地時間上午10時29分降落安卡拉埃森博阿機場（Esenboga Airport），安卡拉衛生局和衛生部官員對他們進行初步檢查。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，機上乘客為132名土耳其公民，他們和機組人員都要隔離14天。他並宣布，即日起自伊朗返國的所有公民都將強制隔離14天。

克扎說：「土耳其沒有發現新型冠狀病毒的案例。」

土耳其德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency）的畫面顯示，一整排救護車朝停在機坪的這架客機開去，飛機旁可以看到數名身穿白色防護衣人員。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站報導，132名乘客和機組人員都被送往安卡拉一家醫院執行14天隔離。這是伊朗爆發武漢肺炎疫情後，自當地返國的首批土耳其公民。

土耳其自中國武漢撤僑專機於1日返國後，機上所有人員也被送往安卡拉一家沒有收治其他病患的醫院進行隔離。

土航今天稍早將每天飛德黑蘭航班減為兩班，而且返程航班僅限土耳其公民搭乘。土耳其日前已對伊朗關閉陸上邊界，開往伊朗的火車也停駛。（編輯：王永志）1090225