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武漢肺炎疫情 印度再添一起確診累計12例

最新更新：2020/03/03 23:48

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度衛生與福利部今晚又公布在拉吉斯坦省齋浦爾確診的印度第12起感染武漢肺炎病例，這名病例是上午6名確診病例其中1人的妻子。

印度衛生與福利部晚間發表聲明說，一名在拉吉斯坦省（Rajasthan）齋浦爾（Jaipur）的病患，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

聲明指出，這名確診病患已被隔離且病情穩定。

從印度1月30日確診首個武漢肺炎病例迄今，累計已有12起確診病例，包括最早確診且已經康復的克勒拉省（Kerala）3個病例，及2日確診的2個病例，還有今天上午確診的6個病例及今晚確診的1個病例。

拉吉斯坦省衛生廳長夏瑪（Raghu Sharma）接受當地電視台訪問時說，一團從義大利到印度旅遊的旅行團一共20人抵達新德里後，前往拉吉斯坦省烏代坡（Udaipur），其中一名男子先確診感染武漢肺炎，他的妻子今晚也確診感染。

印亞新聞社（IANS）引述烏代坡旅行業者說，上述來自義大利的旅行團2月28日入住烏代坡拉瑪達飯店（Hotel Ramada Inn），其中一名69歲義大利男性團員當晚出現發燒、呼吸困難等症狀，被送往一間私人醫院治療，其他人隔天繼續阿格拉（Agra）的旅遊行程，但男子與他的妻子一起被送往齋浦爾的薩瓦曼辛赫（Sawai Man Singh）醫院隔離，而男子之後確診感染武漢肺炎。

由於這名男子的妻子也出現疑似症狀，當局2月29日對妻子採集檢體，但送檢後呈現陰性；當局3月2日再度採集這名妻子的檢體進行第二次檢驗，結果呈現陽性，成為印度第12個確診病例。

夏瑪表示，確診的義大利女性檢體，正送往位於普恩（Pune）的國家病毒研究所（NIV）進行第二次檢驗。

為防止更多境外病例入境印度，印度政府先前宣布中國公民所持印度簽證失效後，今天又宣布新的入境措施，義大利、伊朗、韓國和日本等4國公民所持有各種入境簽證也立即失效，且禁止從陸、海、空入境印度。（編輯：劉學源）1090303

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