大阪兩展演場20人武漢肺炎確診 將查400人

（中央社記者楊明珠東京5日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，參加日本大阪2座展演場2月中旬演唱會人士已有20人確診，大阪府研判可能是群聚感染，呼籲相關的400人聯絡保健所。

日本讀賣電視台報導，位於大阪府都島區的一座小型展演場「Arc」2月15日、16日舉辦演唱會活動，前來觀賞的民眾和相關人士已知有16人確診。

這16人所居住地區分布於大阪府、京都府、神戶市、愛媛縣、高知縣、北海道札幌市等地。其中一人2月19日與23日也到過大阪市北區的小型展演場「Soap opera classics Umeda」，這座展演場已知有4人確診。

造訪過這座小型展演場的人士表示，當時會場大約有100人，表演時間約3個小時，很少人戴口罩。觀眾以女性居多，約占8成。

大阪府懷疑這兩座展演場群聚感染，呼籲造訪過的約400人能與保健所聯絡，並將對他們實施檢測。

日本經濟新聞報導，大阪府表示，2月15日、16日有多個樂團在Arc表演，已知10幾人確診，其中一名來自高知縣的觀眾確診後，在高知縣與這名人士有關的4人也確診。

報導說，到過展演場Soap opera classics Umeda的4名確診者當中，有一名30多歲的男性是這項表演活動的相關人士，他2月16日到過Arc，23日到過Soap opera classics Umeda，他在Arc時並未出現武漢肺炎症狀，但去了Soap opera classics Umeda之後，有流鼻水的症狀。

大阪府研判，這名男士可能是在Arc的音樂活動中感染武漢肺炎，之後在Soap opera classics Umeda的音樂活動中病毒擴散。在不特定的多數人密集聚集的展演空間可能形成小規模的群聚感染，而且兩座展演場形成群聚感染的連鎖。

為了阻止連鎖性的群聚感染擴大，厚生勞動省已經派遣對策小組到大阪府等地指導。

日本政府的專家會議呼籲民眾不要參加通風不良、聚集者近距離對話的活動。除了演唱會之外，卡拉OK店唱歌、參加立食式餐會、健身中心等場所也盡量避免前往。（編輯：陳永昌）1090305