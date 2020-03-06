摩根大通執行長緊急心臟手術 接班人問題再起

（中央社紐約5日綜合外電報導）摩根大通集團（JP Morgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）今天接受緊急心臟手術後恢復狀況良好，不過這家金融機構規劃接班的問題再度浮現。

根據法新社取得的員工內部信件，戴蒙手術目的是修復「急性主動脈剝離」，「好消息是發現得早，而手術很成功」。信中還寫道：「他已經清醒，恢復狀況良好。」

公司沒有指出戴蒙可能要休養多久。

摩根大通企業暨投資銀行業務執行長品托（Daniel Pinto）和消費金融業務執行長史密斯（Gordon Smith）將接手戴蒙的日常職務。

報導提到，戴蒙現年63歲，規劃接班的緊迫性可能再度出現，而品托和史密斯都是考慮中的人選，不過史密斯已經61歲，品托57歲。

戴蒙15年來執掌摩根大通，帶領公司度過2008年金融危機。他2014年宣布罹患喉癌。

以一頭銀髮為招牌的戴蒙是美國商界最知名且最具影響力的人物之一。據報美國總統川普曾有意於2016年延攬他出任財政部長。

戴蒙確診罹癌後，摩根大通董事會把尋找戴蒙的接班人視為優先要務。摩根大通在資產和獲利方面都是美國最大銀行，2019年淨利達344.3億美元。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1090306