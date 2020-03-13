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防堵武漢肺炎 法官員：各級學校停課至少2週

最新更新：2020/03/13 19:39

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國衛生部長維宏（Olivier Veran）今天表示，為因應武漢肺炎疫情，法國各級學校將停課「至少」兩週，做為在全國抑制疫情所採取措施的一環。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚向全國發表演說時，宣布為減緩2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散速度，將採取一連串嚴厲措施，包含自托兒所至大學的各級學校，從16日起停課，直到進一步通知為止。

維宏（Olivier Veran）告訴歐洲第一電台（Europe 1 radio）：「各級學校停課時間將儘可能縮短。」。

「我們希望在全國採取大規模措施以抑制疫情。各級學校會停課多久，將依所需而定。將停課至少15天。」

維宏還說，這「是為病毒擴散做準備所採取的正確措施」。

法國教育部長布朗凱（Jean-Michel Blanquer）告訴法國公共電台（France Inter Radio），各級學校至少會停課到復活節長假，但期末考試仍會如期舉行。學生為期兩週的復活節長假將自4月4日展開。

根據法國衛生部昨晚公布的最新數字，武漢肺炎目前已在法國造成61人死亡，另有2876起確診病例。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）1090313

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