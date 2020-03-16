印度武漢肺炎新增26例確診 累計達110例

（中央社記者康世人新德里16日專電）印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）昨天確診26例，創下單日確診新高，累計病例達110例，印度中央和地方政府加強防疫措施，以避免社區傳播。

根據印度衛生與家庭福利部截至昨天深夜11時30分的統計報告，2019年冠狀病毒疾病確診病例累計達110例。

報告說，包括最早在克勒拉省（Kerala）確診且已痊癒出院的病例在內，已有13名確診病例痊癒。

印度政府對確診病例發表出院政策，病患必須在24小時內有兩個樣本檢驗呈現陰性，且胸腔X光片及樣本等檢驗報告都呈現冠狀病毒清除的證據，才允許出院。

對疑似病例，政府要求，在新型冠狀病毒檢測呈陰性後，病患可在醫生建議下出院，但之後仍須從病患最後一次與確診病例接觸日起算，被監控觀察14天。

根據報告，印度各省以西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）疫情惡化最快，確診病例達32例後來居上，超過克勒拉省的22例，成為印度各省市區中確診病例最多的。

根據馬哈拉什特拉省政府的統計，在32個確診病例中，有多個病例曾前往杜拜、日本旅行，且金融中心孟買11日出現首個確診病例後，短短4天就累計5例確診。

馬哈拉什特省衛生廳長托普（Rajesh Tope）說，孟買已有400張病床可用於疑似病例檢疫，不久將增加到1000張病床，省政府也訂購更多醫療器材和檢驗試劑組，請民眾安心，做好勤洗手等衛生工作，不必恐慌。

他說，32個確診病例目前狀況穩定。

為控制疫情，馬哈拉什特省政府13日宣布關閉所有學校、學院、購物中心、游泳池、體育館、健身中心和公共場所，取消公共活動及宗教出巡活動，直到31日為止。

克勒拉省、德里、哈雅納省（Haryana）、果阿（Goa）、北方省（UP）等多個省市已採取關閉學校、戲院及禁止大型集會等類似措施。

衛生與家庭福利部長瓦達漢（Harsh Vardhan）昨天主持跨部會省市會議，回顧檢討各地防疫工作，決定強化各省防疫能力，採取保持社交距離、在家工作等方式，提高民眾的防疫意識。（編輯：郭中翰）1090316