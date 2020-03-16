馬來西亞3/18起鎖國兩週 關閉學校與政府機關

（中央社記者郭朝河吉隆坡16日專電）馬來西亞首相慕尤丁今天晚間透過電視直播，頒布幾項緊急措施，包括從18日起至31日鎖國自保，禁止所有國人出國，也禁止所有外國人入境。

由於近期馬來西亞武漢肺炎疫情大爆發，今天累積確診病例高達553起，因此慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今晚10時特地透過電視直播，向人民宣布幾項緊急措施，並從18日起開始生效至本月31日。

其中，他宣布將禁止所有馬來西亞人出國，外國遊客也無法入境；而剛回國的馬來西亞人必須進行健康檢查及自行隔離14天。

同時，禁止全國各地的大型集會及人民移動，包括宗教、體育、社交及文化活動。除了超級市場、菜市場、雜貨店及售賣日常用品的商店外，所有宗教場所及商業單位都必須關閉。

另外，所有幼兒園、政府及私人中小學，以及政府及私人高等教育學府將關閉；另外，除了涉及重要服務的機構，例如水、電、能源、通訊、郵政、交通、銀行、廣播、機場、國防、消費、監獄、食品供應等，其他領域的政府部分及私人機構也都關閉。

慕尤丁補充，這些措施將為人民帶來不便，但目前疫情不斷爆發，國內發生太多集體感染事件，最終才逼使馬來西亞政府出此下策。（編輯：高照芬）1090316