菲律賓因危機關金融市場 全球罕見但並非無前例

（中央社新加坡／馬尼拉17日綜合外電報導­）為因應武漢肺炎大流行，菲律賓股票交易所今天起無限期地暫停交易，以維護交易者和交易所員工的健康與安全。稍後，股票交易所執行長宣稱，將會爭取19日重新開市。

菲律賓股票交易所（Philippine Stock Exchange）昨晚宣布暫停交易措施，從今天起實施，這是總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令擴大隔離檢疫以遏止2019冠狀病毒疾病（COVID－19，武漢肺炎）疫情擴散的一環。

統計顯示，菲律賓武漢肺炎確診病例至少140起，已造成12人死亡。

除股市外， 菲律賓股票交易所和菲律賓銀行公會（Bankers Association of the Philippines）聲明，也暫時關閉債市和外匯市場直至進一步通知，菲律賓成為全球首個關閉金融市場以因應疫情擴散的國家。

憂慮疫情恐導致全球經濟陷入衰退，菲律賓股市今年來已崩跌逾30%，為亞洲受創最嚴重市場之一。在菲律賓股票交易所昨晚宣布暫停交易後，一檔美國上市、追蹤菲律賓市場走勢的指數型證券投資信託基金（ETF）創紀錄大跌19.5%。

危機發生時刻關閉市場極為罕見，但並非沒有先例。2001年發生911恐怖攻擊事件後，美國即停止股市交易將近一週時間；香港在1987年「黑色星期一」（Black Monday）股市崩跌後也停止交易；希臘也在2015年關閉股市將近5週時間。

香港證交所1987年12月針對國際投資人進行問卷調查，發現受訪者一致認為關閉股市交易已對證交所的國際聲譽帶來負面影響，並腐蝕香港市場信心，至少短期上是如此。

雖然一些評論者主張美國等國家應該考慮暫時關閉市場，但交易所和監管當局大多不予重視或拒絕這種想法；韓國和印尼交易所表示，沒有計畫停止交易；澳洲證交所則稱與監管當局「備有許多措施，其中一些已經實施，以維持市場秩序和韌性」。

美國證券管理委員會（SEC） 主席克雷頓（Jay Clayton）在新聞頻道CNBC Monday受訪表示，股市應持續開市營運。

那斯達克公司（Nasdaq Inc）執行長佛里曼（Adena Friedman）接受媒體訪問時援引企業籌措資本需求指出，維持開市「會好得多」，一旦市場關閉，「壓抑的問題」會爆發。

紐約證券交易所（NYSE）今天盤後發出通知，紐約證交所集團包括場內交易等所有市場交易「明天照常營運」。（譯者：徐睿承／核稿：嚴思祺）1090317