武漢肺炎疫情延燒 寶獅福斯福特歐洲工廠停產

（中央社米蘭16日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒歐洲，義大利及美國巨擘飛雅特克萊斯勒汽車公司、德國福斯、法國寶獅、美國福特等汽車大廠紛紛關閉旗下的歐洲工廠或減少產線，以因應疫情及驟減的市場需求。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球，歐洲疫情急遽升溫。其中，疫情最嚴重的義大利已宣布全國封鎖，西班牙、法國隨後也採取類似做法。

路透社報導，義大利、法國、比利時、西班牙和德國的勞工代表要求，針對在產線上比鄰而站的員工祭出更嚴格的衛生、消毒、隔離管制措施。

福斯集團旗下豪華品牌奧迪（Audi）表示，比利時布魯塞爾工廠的部分員工因擔心自身暴露於染病風險中而不願上班，導致工廠產線運作面臨困難。

奧迪指出，管理階層與工會正在商討如何保護員工。

飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler）宣布旗下大部分的歐洲工廠停產2週，以保護員工和因應驟降的市場需求。

擁有寶獅（Peugeot）、歐寶（Opel）等品牌的法國寶獅雪鐵龍集團（PSA）則表示，旗下的歐洲工廠關閉至27日。

法國雷諾汽車集團（Renault）說，將暫停在法國的產業活動，關閉12個處所、要求1萬8000名員工回家待命，等候進一步通知。

雷諾表示：「集團在其他歐洲國家的工廠生產活動能否持續，將視各國情況而定」。

此外，福特（Ford）表示，旗下位於西班牙瓦倫西亞（Valencia）的工廠傳出員工確診武漢肺炎後，這間工廠本週將關閉。

一名福特發言人指出，在24小時內，瓦倫西亞工廠有3人病毒檢測呈陽性反應。

福斯（Volkswagen）表示，已關閉西班牙馬托瑞爾（Martorell）及納瓦拉（Navarra）工廠的產線。另外，在葡萄牙宣布全國停課後，鄰近里斯本（Lisbon）的汽車組裝廠也因員工人數不足，日產能已減少16%。

歐洲疫情最為嚴重的義大利雖宣布全國封鎖，但仍允許製造業持續運作，附帶條件是要遵守安全措施，不過，越來越多的公司都選擇暫時停產。法拉利（Ferrari）上週宣布，將在27日前關閉2個工廠。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉文瑜）1090317