武漢肺炎／法國民眾向醫護致敬 晚間齊聚窗邊鼓掌歡呼[影]

（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）武漢肺炎疫情升溫，為感謝第一線醫療人員努力守護民眾健康，法國網友今天發起全國串聯活動，邀請民眾晚上站在自家陽台共同為醫護人員鼓掌，活動獲得極大迴響。

法國媒體報導，名為「我們鼓掌」（#OnApplaudit）的全國串聯活動是由法國左派歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）今天中午在推特（Twitter）上發起的，他邀請全國民眾晚間7時（後改為8時），站在自家窗前、陽台或花園裡，一起大聲為醫護人員鼓掌歡呼。

他在推文中寫道：「對那些為了照顧我們健康，勇於對抗危險、疲憊、物資缺乏的醫護人員，表達我們的感謝、感佩與支持。表達我們對公共衛生體系的情感。表達我們的團結。今晚7時，窗邊集合！」

活動受到許多政治人物分享，包括「不屈法國」（LFI）議員奧丹（Clémentine Autain）。很快便有網友在臉書（Facebook）上建立活動頁面。活動的靈感來自義大利與西班牙民眾先前的類似串聯活動。

今天是法國行動限制令上路的第一天，民眾在接下來14天內，外出的行動遭到限制。不僅需要攜帶個人聲明，也嚴禁在路上聚會逗留，以減少傳播。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）晚間宣布，法國因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）而死亡者累計達175人，其中7%為65歲以下患者。目前重症患者人數驟增，從15日晚間的400人攀升至699人，可用重症病床數也在減少。過去一天新增確診病例1167例，累計達7800例。（編輯：郭中翰）1090318