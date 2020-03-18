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武漢肺炎衝擊經濟 世界各國防疫紓困措施一次看

最新更新：2020/03/18 23:03

（中央社台北18日電）武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情持續蔓延並重創世界經濟，各國政府紛紛祭出防疫紓困措施以緩解衝擊，以下統整世界各國的經濟因應對策。

●北美洲

美國總統川普政府17日宣布，擬祭出1兆美元（約新台幣30兆元）經濟刺激方案，包括提供500億美元資金給受重創且瀕臨破產的航空業，並對小企業提供2500億美元融資。

美國聯準會（Fed）早在3日宣布降息2碼（0.5個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到1%至1.25%，15日又降息4碼（1個百分點），來到0%至0.25%的目標區間。同時聯準會也宣布啟動7000億美元的量化寬鬆措施。

加拿大當局正推出100億加幣（約新台幣2100億元）信貸計畫，以幫助陷入困境的企業。加拿大央行也在4日宣布降息2碼至1.25%。

●歐洲

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）17日宣布史無前例的3300億英鎊（約新台幣12兆元）資金，向企業提供擔保援助。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）16日宣布政府將提供3000億歐元（約新台幣10兆1100億元）貸款擔保，同時政府也將釋出一筆450億歐元紓困資金，協助企業和勞工度過危機。

德國政府近日宣布推出至少5500億歐元的紓困措施，並暫停面臨嚴重周轉問題企業的法律義務，以申請破產。

目前是歐洲疫情最嚴重國家的義大利，政府承諾要為金融體系「強力注入流動性」，以產生3400億歐元的資金流量。

西班牙17日公布規模達2000億歐元（約新台幣6兆7000億元）的防疫計畫，以幫助企業、保護勞工及其他受疫情影響的弱勢團體。

●亞太地區

武漢肺炎疫情最初爆發地中國，央行早於2月20日宣布降息，並誓言要採取包括減稅在內的一系列措施，以協助企業度過難關。

日本政府與執政黨為因應疫情可能對經濟造成的影響，正在研議發放每人1萬2000日圓（約新台幣3380元）以上現金；也有執政黨幹部提案發放消費券提振消費。

澳洲12日宣布110億美元支出計畫，以應對疫情帶來的經濟衝擊，並避免近30年不曾發生的經濟衰退在澳洲重演。這項計畫支出總額較澳洲國內生產毛額的1%略低。（編輯：陳彥鈞/核稿：張佑之）1090318

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