菲律賓衛生部官員確診武漢肺炎 部長居家隔離

（中央社記者陳妍君馬尼拉19日專電）由於菲律賓衛生部一名官員確診武漢肺炎，菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）昨天起展開居家隔離，檢驗結果預計2至3天內出爐。

截至18日下午4時，菲律賓確診202例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，17人死亡。因疫情在短期內升溫，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）已宣布菲律賓全境進入災難狀態，呂宋島17日起封島實施強化社區隔離。

菲國衛生部助理部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）說，杜克正在居家隔離中，目前無症狀。杜克患有氣喘和高血壓，已接受2019冠狀病毒檢驗。

GMA新聞網報導，杜克表示，他的檢驗結果預計2到3天內出爐。

由於菲律賓多位內閣成員接觸到武漢肺炎確診者，杜特蒂和他的親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）12日接受檢驗，結果為陰性。

另外，因菲國參議院公聽會出席人員確診武漢肺炎，至少10名菲律賓參議員展開自主隔離。其中，參議院多數黨領袖朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）16日確診。

不過，菲律賓武漢肺炎檢驗試劑組短缺，傳出部分患者出現症狀，卻被拒絕檢測或需要等待醫院到貨，多名政治人物未出現症狀就獲得檢驗機會，遭菲國輿論質疑。

另一方面，呂宋封島下，菲國國內海空運輸暫停，導致其他兩大島群的醫療院所無法取得檢驗試劑組，或難以把樣本送到位於大馬尼拉的「熱帶醫藥研究所」（RITM）檢測。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，西內格羅省（Negros Occidental）省長賴克遜（Eugenio Jose Lacson）說，菲國空軍已同意每週二、週五在怡朗市（Iloilo）和大馬尼拉間安排一架醫療專機，但沒有其他方式可以及時把檢驗樣本送到馬尼拉。

他表示：「我們無法把樣本送到熱帶醫藥研究所，所以沒辦法做檢測。」（編輯：陳惠珍）1090319