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首頁 / 國際

武漢肺炎德國確診破萬例 俄羅斯通報病故首例

最新更新：2020/03/19 19:32

（中央社柏林19日綜合外電報導）德國今天單日新增2801起武漢肺炎確診病例，累計確診數一舉破萬，達1萬999例。俄羅斯則通報首起武漢肺炎死亡病例，患者是一名79歲的女性。

德國疾病管制暨預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）數據顯示，德國確診病例中有20人死亡。北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）疫情最嚴重，較前一天新增661例，累計確診病例達3033例。

俄羅斯今天通報首起武漢肺炎死亡病例，莫斯科官方稱，患者是一名79歲的女性，她在3月13日住院，並有糖尿病、心臟問題。

菲律賓衛生部今天通報15起新增武漢肺炎確診病例，累計確診病例達217例。擁有1億700萬人口的菲律賓，有逾半人口因先前的「強化社區隔離」措施，面臨為期1個月的隔離。

菲律賓衛生部還宣布，目前菲律賓共有8人痊癒，死亡人數維持在17人。

印尼衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）今天宣布，新增82起武漢肺炎病例，新增確診數創單日新高，累積確診病例達309例。

艾瑪德說，因病死亡人數從6人攀升至25人，多數死亡病例出現在雅加達；與此同時有15人痊癒離院。（譯者：陳家倫/核稿：林治平）1090319

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