南亞疫情升溫 印度孟買報紙停印市郊火車停駛

（中央社新德里/孟買23日綜合外電報導）南亞各國武漢肺炎疫情延燒，印度禁止5人以上集會，孟買當地市郊火車停駛，報紙停印；尼泊爾則下令暫停所有與印度和中國間的陸地跨境往來。

在印度，多個省市與中央直轄區實施封城和封鎖，以遏止武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散。首都新德里街頭今天空蕩冷清，政府辦公大樓大門緊閉。同時，印度總理莫迪（Narendra Modi）敦促民眾待在家，救自己也救家人。

當局禁止包括西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）在內的多個省市民眾5人以上集會，並警告會對違反禁令的人採取法律行動。馬哈拉什特拉省是印度境內確診病例最多的省市。

此外，在金融中心孟買，市郊火車停駛至月底，當地報業也受影響。由於配銷商因擔心武漢肺炎疫情，拒絕派送報紙，報紙因而停印。

莫迪表示，許多印度人沒有嚴肅看待這些封鎖防疫措施。他推文說：「請救救你自己，也救救你的家人，認真遵守指示。」

印度已通報415起武漢肺炎確診病例，當中7人不治。

在尼泊爾，當局下令暫停所有與印度和中國間的陸地跨境往來，持續到3月29日為止；並表示，許多尼泊爾移工近日從印度跨境來到尼泊爾，因他們認為自己的家鄉比較安全。尼泊爾目前僅通報1起武漢肺炎確診病例。

在巴基斯坦，由反對派統治的南部信德省（Sindh）已開始下令喀拉蚩（Karachi）等城市實施封鎖，即使巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他反對這類大規模限制措施，因這可能會對貧困民眾造成經濟衝擊。（譯者：李宛諭/核稿：劉淑琴）1090323