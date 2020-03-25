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武漢肺炎燒向美國 文在寅：川普要求供應試劑

最新更新：2020/03/25 18:52

（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓總統文在寅今天表示，美國總統川普已要求南韓提供武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測試劑組。

南韓曾是僅次中國的世界第2大疫區，但在大量篩檢和努力追蹤患者接觸史後，當地疫情似乎已獲控制。截至昨天午夜，南韓當局已檢測超過36萬7000人。

美國的武漢肺炎確診病例數已突破5萬5000大關，在全球僅次於中國與義大利，且疫情一開始只做了極少量的篩檢。

川普請求援助檢測試劑之際，他呼籲國內盡快停止保持社交距離，還宣稱美國公衛危機已經開始邁向盡頭。

文在寅在造訪首爾一間試劑研發商時表示：「美國總統川普…要求我們緊急提供診斷試劑組等檢疫用品。」

南韓青瓦台稍早透過聲明指出，文在寅在跟川普通話時表示，這些醫療用品可能需要美國食品暨藥物管理局（FDA）批准，川普則回應他會在當天內尋求批准。文在寅還回應川普，若國內供應過剩，將盡可能提供協助。

但聲明沒有提及川普要求的試劑數量，或這些試劑是經由捐贈或商業交易的方式來提供。

白宮證實川普與文在寅昨天通過電話，但沒有透露川普是否提出類似請求。

韓聯社報導，南韓疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬今天表示，據她所知，川普求援的醫療物資是武漢肺炎診斷試劑。

鄭銀敬提到，目前有5種診斷試劑獲得緊急使用許可，每天能進行2萬人次的檢測。在不影響防疫的前提下，可支援美國。（譯者：侯文婷/核稿：陳彥鈞）1090325

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