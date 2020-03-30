憂武漢肺炎疫情擴大 安倍將與譚德塞電話會談

（中央社記者楊明珠東京30日專電）武漢肺炎疫情在全球迅速擴大，日本昨天增加169人確診，日本政府考慮加強邊境管制。由於疫情嚴峻，日媒報導，日本首相安倍晉三今晚將與世衛秘書長譚德塞電話會談。

日本富士電視台報導，安倍今晚將與世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）舉行電話會談，這將是武漢肺炎疫情爆發以來，兩人首度通電話。預料，將針對武漢肺炎疫情在各國的蔓延情況、疫苗的開發等進行意見交換。

因為境外移入的武漢肺炎確診患者增多，擔心疫情擴散。日本政府認為有必要加強邊境管制，日本政府近日之內將召開國家安全保障會議決定要擴大禁止哪些國家人士入境，或針對哪些國家提升疫情警訊。

日本放送協會（NHK）報導，武漢肺炎疫情擴大，日本政府考慮呼籲日本民眾不要前往的地區將擴大為包括美國、中國、韓國等國的全境、幾乎歐洲全境及東南亞的部分地區。此外，也考慮禁止來自這些地區的外籍人士入境。

報導說，日本政府鑑於美國確診武漢肺炎人數暴增，近期將把針對美國的疫情警示提升至「層級3」，呼籲日本民眾勿前往。同時，過去曾在美國滯留過的外籍人士，日本政府可能禁止這些人士入境。

同樣的措施也將擴及中國全境、韓國全境、包含英國在內的歐洲幾乎全境，以及包含泰國在內的東南亞國家。

截至今天中午為止，日本武漢肺炎確診人數有1896人，加上鑽石公主號郵輪712人，累計2608人確診。其中，死亡人數共有67人（日本境內57人、鑽石公主號10人）。

日本境內有1896人確診，其中東京都430人、大阪府208人、北海道175人、愛知縣167人、千葉縣158人、兵庫縣133人、神奈川縣126人。

截至27日為止，因病情改善出院者共975人（日本境內372人，鑽石公主號603人）。(編輯:陳惠珍) 1090330