比利時武漢肺炎死亡破500例 瑞士死亡逼近300例

（中央社布魯塞爾/蘇黎世30日綜合外電報導）比利時衛生當局今天公布，境內武漢肺炎確診增至1萬1899例，死亡增至513例。瑞士公共衛生局也公布，境內新增1139例確診，累計達1萬5475例；死亡增38例至295例。

比利時政府防疫小組發言人安德瑞（Emmanuel Andre）表示，過去24小時因感染武漢肺炎住院和收治加護病房的人數，增加速度已稍微減緩。

他說：「我們的疫情還未到達頂點，但已到達我們所稱的轉折點，也就是疫情擴散力道開始減弱。這歸功於過去2週我們每個人所做的努力。」

比利時當局為抑制病毒擴散，已實施封閉措施，命令學校、餐廳和大多數店家暫時關閉，超市實施社交距離限制，民眾被要求在家工作，外出運動和散步也只能跟同住的家人或朋友同行。

安德瑞表示：「繼續維持這些措施極為重要。不能因為今天曲線開始稍微走緩，就代表不會因為我們鬆懈而再度惡化。」

比利時政府27日已宣布，封閉措施將延長2週至4月18日。總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）還表示，視疫情發展所需，封閉措施還可能再延長2週至5月3日。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1090330