西雅圖機師檢測通知陰轉陽 由喜轉悲怕成傳染源

（中央社記者周世惠舊金山30日專電）華盛頓州一位機師因為頭暈、呼吸緊迫，出現全身發冷又發熱的症狀求醫，兩天後院方護理師告訴他檢測結果陰性，沒想到4天後又被通知確診感染武漢肺炎。他懊悔期間曾出門，也怕因而傳染給別人。

西雅圖時報今天報導，45歲的機師威廉斯（Rob Williams）知道自己的飛行工作是2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的高風險族群。

3月11日威廉斯開始覺得不舒服，他在丹佛（Denver）做例行性的身體檢查時，聽說診所有兩名員工確診，讓他「非常不安」。

那天，他以乘客的身分飛到賓州費城（Philadelphia），發現「頭很暈、呼吸時空氣不足」，晚上入睡時，症狀加劇，全身發冷接著又發高燒，他說:「我把整個床組都弄濕了，整晚冒汗。」

他醒來後覺得好多了，以為是得到流感，於是3月12日飛抵西雅圖的家。

12日晚上，忽冷忽熱的症狀又回來，伴隨著呼吸急促，隔天早上又好了，這樣的過程持續，逐漸缺氧的肺導致他的心跳加速。

14日晚上，狀況沒有好轉，他打電話到西雅圖的瑞典醫學中心櫻桃丘院區（Swedish Cherry Hill Campus）急診室求助，接著入院報到做檢查。

威廉斯在急診室待了幾個小時，做了7種不同病毒檢測，並照了胸部X光，醫生給他非類固醇消炎藥布洛芬（ibuprofen）和吸入器的藥物，讓他回家，指示兩天後回去找他的家庭醫師。

他在3月16日打到之前去的大醫院詢問，電話轉了好久，終於有個護理師可以閱讀他的電子醫療紀錄，告訴他檢查結果都是「陰性」。

護士的權限只能看到已經完成的檢測，卻沒有注意到有一項關於2019年冠狀病毒疾病的檢疫結果為「尚待決定」的敘述。

西雅圖時報報導，威廉斯和他的伴侶在獲知「陰性結果」後大解禁，去超市購物、到公園散步，維持謹慎的社交距離之下，見了他們的好朋友。

不過，威廉斯的快樂很短暫，因為他去看急診的醫院在3月20日通知他，6天前做的檢疫報告得出「陽性反應」的結果。

威廉斯不敢置信，甚至有些憤怒、失望，混合著擔心與罪惡感，他說:「我們到過那麼多公共場所，真的很羞恥，我很傷心，我可能害了別人感染到病毒。」

威廉斯對於誤診通知的震驚已經消退，他的病情逐漸恢復中，但他說:「我覺得我整晚都圍著營火，我的肺燒焦了。」（編輯：陳惠珍）1090331