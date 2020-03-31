窮國抗疫缺醫療物資 世銀促G20勿限制出口

（中央社華盛頓30日綜合外電報導­）世界銀行（World Bank）今天呼籲20國集團（G20）克制，在全球努力對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）之際，不要再對重要醫療物資、食物或其他關鍵性產品施加新的出口限制。

在一則發給20國集團貿易部長視訊會議的聲明中，世銀高階官員表示，預料俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病將導致全球經濟陷入深度衰退，並會中斷供應鏈，打擊重要的貿易匯集點。

為了減輕醫療物資供應受限對貧窮國家造成的衝擊風險，世銀敦促20國集團排除或減少抗疫關鍵產品的進口關稅，以及暫時減免對食物及其他民生必需品的關稅和出口相關稅賦。

負責發展政策與夥伴關係的世銀常務董事馮慧蘭（Mari Pangestu）對20國集團貿易部長表示，國際繼續通力合作，維持一個開放且法治的貿易體系，對於經濟復甦與永續廣泛發展很重要。

會議最後，貿易部長們矢言致力維持市場開放，確保醫療物資供應持續暢通，但仍未呼籲終止一些國家的出口禁令；20國集團成員如法國、德國、印度等都已頒布藥品與醫療物資的出口禁令。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1090331