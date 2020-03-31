在家工作學哆啦A夢夫妻溝通 馬來西亞婦女部遭抨

（中央社記者郭朝河吉隆坡31日專電）馬來西亞婦女、家庭及社會發展部發表婦女在家工作指南，包括在家時仍不可穿居家服，要化妝打扮，甚至學哆啦A夢語氣跟先生說話，引起網民抨擊，認為此舉涉嫌自我矮化。

馬來西亞因應武漢肺炎疫情，目前行動管制令延長至4月14日，導致許多人必須在家上班。馬來西亞婦女、家庭及社會發展部28日在臉書發表女性工作指南，指職業婦女就算在家上班，也不鼓勵穿輕鬆簡便的居家服，最好能布置餐桌、廚房及客廳，作為正式辦公場所，並且要如同上班時化妝及穿戴整齊，這樣才能工作聚焦之餘，又能提高生產力。

另外，婦女部也提醒一旦出現夫妻溝通不良的情況，職業婦女可以適時模仿哆啦A夢的語調向先生撒嬌，這樣才能維持雙方感情。

這篇貼文原本並無太多點擊率，直到某位網友傳開後，引起社會廣泛討論。不少網民紛紛在留言區表達不滿，除了質疑這些指南是否有效外，也認為此舉有矮化女性權益嫌疑。

同時，也有網民表示，相關部門與其關注職業女性的打扮穿著與說話語氣，倒不如應該關注家庭暴力及虐待兒童的案件，尤其這段期間許多人必須待在家中，可能會間接導致發生家庭暴力事件，這才是婦女、家庭及社會發展部應該要重點關注的事。(編輯：韋樞)1090331