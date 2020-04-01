中國武漢肺炎疫情趨緩 立刻投身太平洋防疫外交

（中央社雪梨1日綜合外電報導）武漢肺炎去年底在中國爆發後，目前從官方數據來看，疫情似已得到控制。中國在疫情趨緩後，隨即轉身加強挺進太平洋的外交力道，誓言提供太平洋國家防疫援助和醫療建議。

路透社報導，北京本週誓言要提供190萬美元（約新台幣5755萬元）購買檢驗試劑組與防護裝備後，中國使館已經在多個太平洋島嶼舉行支票遞交儀式。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute for International Policy）研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）表示，這是中國在全球所做的努力，目的在改變中國是武漢肺炎疫情源頭的形象，以洗刷成是疫情的「解方」。

太平洋島嶼對中國與美國及其盟友來說，具有戰略重點地位。美國盟友澳洲是太平洋地區最大的援助捐贈國，但太平洋各島國近年來已經轉向中國尋求資金援助。

巴布亞紐幾內亞媒體「郵報」（Post Courier）報導，儘管巴紐為了防疫祭出班機限制而影響航空運輸，但中國駐巴紐大使薛冰表示，2000套的檢驗試劑組、口罩、護目鏡已準備好要從中國運過來了。

巴紐衛生部部長Jelta Wong表示：「如果中國真的運來了，我們就收下。」但他強調，目前巴紐的邊界已經關閉，不會在協議未定前就開放。

巴紐目前有1起武漢肺炎確診病例，當地的醫療機構使用澳洲捐贈的2台機器做檢測。Jelta Wong指出，巴紐目前只有來自澳洲的援助。

至於去年跟台灣斷交轉而投向北京懷抱的索羅門群島當局表示，他們已經收到中國送來的30萬美元，並接受駐索羅門的中國大使館建議，向北京的生技公司華大基因（BGI）購買設備。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）的辦公室指出，索羅門正嘗試包機從法屬玻里尼西亞（French Polynesia）飛往中國載運醫療用品。

中國大使館日前還安排一艘船，要將廣東省政府捐贈的數以千計口罩和隔離衣運到索羅門。

吉里巴斯衛生當局官員尼提（Kaaro Neeti）說道，吉里巴斯沒有能力檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），而中國的捐贈正在進行中。

中國也提供檢驗試劑組及醫療用品給萬那杜、東加王國、法屬玻里尼西亞。

麥葛瑞格指出，中國3月10日召集10個太平洋國家的衛生官員與北京的醫學專家開視訊會議，這能力「令人震驚」，澳洲政府想必會擔心自身的援助工作已被中國超越。

他還說：「如果他們送出大家急需的設備，這是件好事，但這項舉動也具有地緣政治因素。」（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）1090401