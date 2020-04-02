舊金山防疫新規定 限制店內人數禁用環保袋

舊金山灣區超級市場的結帳區從美西時間1日起，都必須標出適當的社交距離以防疫。中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月2日

（中央社記者周世惠舊金山1日專電）公園的遊戲場都用黃色警示帶封起來，盪鞦韆空蕩蕩的隨風晃動，超級市場入口逐次讓顧客進店且禁用環保袋，為配合舊金山灣區居家防疫延長到5月3日而實施這些新規定。

舊金山灣區各地政府昨天頒布新規定，強制保持社交距離6英尺，主要的規範對象是超級市場，這是目前社區居民生活必去的場所，也是可能感染2019年冠狀病毒疾病（CODIV-19，武漢肺炎）的來源地。

新規定包括：第一、限制超市內顧客人數以使工作人員可讓人保持社交距離在6英尺（183公分）以上，第二、店家門口要有一名員工確保店內顧客人數能維持適宜的社交距離。

之前規定只建議保持適當的社交距離，沒有上述這兩點。

今天多個店家同步展開新的社交距離措施，一家連鎖超市門前規劃出排隊區，除了在地上貼出間隔距離標記，入口處有專人限制入店人數，一一把菜籃和購物車消毒擦拭後，才交給顧客使用，結帳口在地面用膠布標出合宜的社交距離。

此外，秤重購買的散裝食物，和自助式的熟食區都暫時收掉不販售。

新規定限制環保袋的使用，有些店家會提供免費的購物袋給顧客裝食物，取消以往購物袋要收費的政策，自助結賬台暫時不開放。有部分品牌的超商將在結帳區設置透明隔板，防止收銀員與顧客間對病毒任何可能的傳播機率。在結帳處和關鍵區域，商家必須設置乾洗手液。

購物人潮不是超市目前的問題，生鮮類貨源還算充足，不過衛生紙和口罩仍無蹤跡，上超市的民眾愈來愈多人戴口罩及戴拋棄式的手套。

今天稍晚發布的新規章，加州政府衛生部門表示，不會強制人們在公共場合戴口罩，但稱「戴口罩可能有助於減少無症狀傳播，與加強彼此之間的身體距離」。

防疫期間仍營業的各類店家，必須在3天內完成這些保持社交距離的作為，截止期限是2日晚11時59分。

為了避免再有加州人輕忽防疫的重要性，聚集到公園或海邊等，重要景點都已關閉，比起2週前第一次宣布「在家避難」（Shelter at home）命令時，這一波的規定更嚴格。

公園的盪鞦韆乘載著不同的親子記憶，隨著舊金山灣區居家防疫的時間表延長到5月3日，新公告指示遊戲場「直到下次通知」前將關閉，沒有笑聲與人群的公園更顯淒清。（編輯：郭中翰）1090402

在實施居家防疫的舊金山灣區，超市是民眾主要外出的地方，有當地人戴拋棄式手套採購民生物資。圖為3月25日民眾在超市購物。中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月2日

加州人到超市購物不分族裔，戴口罩的人愈來愈多，加州政府衛生部門1日表示：「戴口罩有助於減少無症狀傳播與加強彼此之間的身體距離。」中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月2日

加州北部一座公園的遊戲場1日用黃色警示帶封起來，以強制維持社交距離。中央社記者周世惠舊金山攝 109年4月2日