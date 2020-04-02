比利時社交距離1.5公尺 警方嚴格裁罰

比利時政府以「社交距離」對抗2019冠狀病毒疾病疫情，要求人與人之間距離至少1.5公尺，布魯塞爾賣場大排長龍逐漸成為每天日常。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 109年4月2日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾2日專電）2019年冠狀病毒疾病全球延燒，社交距離成為對抗疫情必要措施，比利時要求人際之間保持至少1.5公尺距離，警方採「零容忍」執法，裁罰違規者，嚴重違反甚至面臨刑責。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續在歐洲蔓延，比利時今天報告單日新增1384例確診病例，累計達1萬5348例，死亡累計達1011人。

比利時自3月14日起實施全國防疫措施，首先關閉餐廳、咖啡館，18日起進一步禁止民眾集會，要求民眾待在家、但允許外出進行必要的活動，如採買食物、藥物，到郵局寄信等，規定外出必須與他人至少保持1.5公尺「社交距離」，警方採「零容忍」立場，不遵守者立即裁罰，視行為輕重罰金最高500歐元（約新台幣1萬6500元）。

比利時政府認為社交距離是當前防疫必要措施，除對人與人距離要求至少1.5公尺外，要求大賣場及超級市場需執行每位顧客有最低10平方公尺的空間，目的是減少近距離接觸。

自執行嚴厲措施後，首都布魯塞爾賣場大排長龍逐漸成為每天日常，過去進場到結帳大概只要30分鐘，現在大家推著手推車拉大距離排隊，人潮排好幾圈，甚至郊區的賣場光是進場就要排隊約一小時。

但社交距離執行上有不少難度，以賣場排隊為例，陌生人是能分多遠就多遠，但若是家人或情侶一起排隊容易靠很近，不少大型賣場不想得罪顧客，乾脆推出一戶一人採買規定，避免硬式勸導傷和氣。

在這麼嚴厲的措施下，比利時出現一些受矚目事件，近期布魯塞爾警方在街上發現多名青年不遵守社交距離規定，在盤查時，年輕人不僅拒絕合作，更煽動同伴及路人對抗警察，幸好警方支援趕到驅散人群。

此外，比利時目前規定一般轎車最多2人同處一車，但近日安特衛普（Antwerp）警方攔查一輛汽車，發現車上有4名年輕人，明顯違反「社交距離」，要求靠邊停車時車上一名男子反應激烈，朝警察吐口水，隨後被帶回警局。

這2樁案例，滋事者除了違反「社交距離」可能處以最高罰款外，另因襲警也被法院傳喚，恐面臨監禁8天至3個月。（編輯：郭中翰）1090402