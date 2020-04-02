搜刮醫療物資運中國 澳洲再有中資惹議

（中央社記者丘德真雪梨2日專電）據澳洲媒體報導，又有在澳洲經營房地產業務的中資企業，被指搜刮澳洲醫療物資運往中國，再度激起爭議。

「澳洲人報」（The Australian）報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發以來，繼上海綠地集團在澳洲子公司「綠地澳洲」（Greenland Australia）和廣東碧桂園在澳洲子公司Risland Australia被揭曾搜刮澳洲醫療物資運往中國後，再有中資房地產企業Poly Global捲入爭議。

Poly Global的母公司，是總部設在中國廣州的保利地產。Poly Global今天在公司網站上發布新聞稿，提及1月和2月初自澳洲將口罩等醫療物資運往中國的舉動，是為了「支持國際社會控制在中國的2019冠狀病毒疾病疫情」。

Poly Global坦承，這家公司在澳洲的人力資源部門（Human Resources）參與支援替中國安排醫療物資。

「澳洲人報」指出，中資企業在澳洲搜刮醫療物資運往中國的消息傳出後，在澳洲已惹來抨擊。例如，澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）已下令，今後每一項外資的投資案件，都必須經過外國投資審查局（Foreign Investment Review Board）審查。

另外，報導提到，紐西蘭牛奶品牌a2，稍早動員專機空運100公噸緊急物資到中國武漢。

a2近年倚重中國市場。澳洲金融評論報（Australian Financial Review）2月27日曾報導，隨著中國疫情爆發，a2奶粉在中國的銷售量增加一倍。a2自踏入2020年以來銷售業績增長至紐幣6億5920萬元（約新台幣118億元），增幅高達33%。（編輯：馮昭）1090402