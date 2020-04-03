印度實施社交距離措施 官員帶頭違反致疫情惡化

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度3月初武漢肺炎疫情逐漸惡化，一些省市政府開始下令保持社交距離，禁止大型集會，後來甚至全國封鎖；但仍包括政府官員和明星等不斷有人違規，導致疫情不能平息。

印度1月30日確診首個俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病例後，連續一個月都維持零星確診病例，但從3月2日有數起境外移入病例確診後，疫情逐漸惡化。

剛開始，印度中央政府僅針對境外移入病例問題展開防疫措施，包括機場檢疫、禁止若干疫情較嚴重地區的外國旅客入境，以及對高風險入境者執行隔離；但隨著疫情擴大，逐漸有新德里等地方政府開始採取保持社交距離措施，宣布禁止大規模集會，集會人數上限也從20人，慢慢縮減到5人以下。

3月下旬，印度疫情更加惡化，包括新德里、克勒拉省（Kerala）、馬拉哈什特省（Maharashtra）等，愈來愈多地方政府開始升級防疫與保持社交距離措施，關閉購物中心、商店，甚至執行封城政策，要求民眾非必要別外出，公司允許員工居家辦公。

印度總理莫迪3月22日嘗試推動一天的禁足令後，又於24日晚間宣布，從3月25日零時起實施全國封鎖21天，民眾非緊急理由，或從事防疫和維持日常生活的必要活動，不得外出。這也是印度中央政府自疫情惡化後，展開最大規模的維持社交距離措施。

但在政府3月起逐漸推動社交距離措施期間，即使警察在街上以籐條鞭打違規者，甚至最高可處2年以下有期徒刑，但仍有許多印度人不守隔離、維持社交距離規定。這些不守規定的人，除在城市無法生存而步行數百公里回鄉的外地工人外，還包括官員、富豪和寶萊塢明星，因而使印度疫情不斷擴大。

印度寶萊塢知名女歌手卡普（Kanika Kapoor）從倫敦返回印度後，3月15日參加北方省勒克瑙（Lucknow）的一場200人的大型晚宴，結果5天後確診感染武漢肺炎，與會的國會議員、政治人物和富豪紛紛必須自主隔離。

但當印度官員和輿論指責卡普不負責任之際，卻沒有追究為何印度的上層名流社會，在政府下令禁止大型聚會之際，仍舉辦200人規模的晚宴，而且也都有政治人物、名流和富豪出席。

印度人對宗教的狂熱，也是破壞印度防疫與社交距離政策、導致疫情不斷擴大的最主要原因。

在全國封鎖前夕，被認為在執政黨中最具宗教狂熱的北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath），就不顧規定堅持在3月25日到4月2日在印度教神明羅摩（Ram）的誕生地阿尤德亞市（Ayodhya）舉辦「羅摩誕辰」（Ram Navami）慶典，並於全國封鎖的首日和大批信徒到廟裡請神。

旁遮普省（Punjab）一名70歲錫克教徒從義大利和德國返回印度後，也不顧隔離規定外出參加錫克教3天傳統節慶活動，4萬人因他遭到隔離，20個村被封鎖，他成為印度的超級傳播者。

更嚴重的是新德里的伊斯蘭傳道會，3月初在總部舉辦約有9000人參加的大型宗教聚會，這些人之後前往印度各地傳道，但印度政府卻對此完全沒有警覺，直到3月底印度各地報到中央的許多病例都與伊斯蘭傳道會有關後，才驚覺情況嚴重，緊急追蹤、篩檢，但已出現數百名確診病例，還有10人死亡。

因此，在上至高官下至平民百姓都沒有認真對待保持社交距離，印度今天累計確診病例已破2000，有56人死亡。如何控制住疫情，仍是印度政府的難題。（編輯：陳惠珍）1090403