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武漢肺炎肆虐東南亞 菲律賓增29死創單日新高

最新更新：2020/04/03 21:08
武漢肺炎疫情衝擊東南亞各國。圖為雅加達一所學校消毒校園。（中央社檔案照片）
武漢肺炎疫情衝擊東南亞各國。圖為雅加達一所學校消毒校園。（中央社檔案照片）

（中央社馬尼拉3日綜合外電報導）武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊東南亞各國，菲律賓衛生部今天通報新增29名患者不治，單日新增死亡人數創疫情爆發以來最多。

衛生部公報載明，這使菲國染疫死亡總數攀升至136人；確診病例增加385例，累計3018例。

印尼衛生部官員今天證實，境內新增196起武漢肺炎確診病例，為印尼1個月前出現最初病例以來的最大單日新增病例數。

印尼衛生部疾病管制及預防局局長艾瑪德（Achmad Yurianto）表示，印尼目前累計確診數來到1986例，死亡人數新增11人，使得全國死亡病例累計達181例，有134人康復。

馬來西亞今天新增217起武漢肺炎確診病例，全國累計3333例；死亡病例增加3起，累計53例。

泰國副總理宋奇（Somkid Jatusripitak）今天表示，泰國為減緩武漢肺炎疫情影響的新經濟措施，將占國內生產毛額（GDP）10%。

宋奇在特別內閣會議結束後，在記者會上表示，新措施將涵蓋至少未來6個月的所有經濟項目。（譯者：吳昇鴻/核稿：張佑之）1090403

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