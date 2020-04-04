英國疫情升溫 旅外台僑捐口罩

（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）台灣政府宣布援贈11個疫情嚴重的歐洲國家700萬片口罩，旅外台僑也發揮善心，自行採購口罩等醫療物資捐助，替第二個家鄉盡一份心力。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球持續擴大，英國從3月中以來疫情持續升溫，口罩等醫療防護用品相對稀缺。在英國曼徹斯特（Manchester）扎根20多年的台商蔡惠玉自掏腰包捐助3萬片口罩，希望把台灣人的愛與溫暖傳到全世界。

蔡惠玉在臉書表示，她和在英國醫院工作的友人連絡，得知他們完全沒有防護，當地沒有口罩庫存，更沒有戴口罩習慣。醫院的友人告訴她，已做好被感染的準備，讓她感到又驚又害怕，也心疼這些醫護人員。

她表示，慈濟英國分部希望她幫忙進口口罩。她一口答應，也負責口罩的所有費用。經過一番波折，一一克服許多陷阱和不實訊息，終於讓口罩運抵英國曼徹斯特。

蔡惠玉透過曼徹斯特台灣人協會的名義，把1萬5000片口罩捐贈給當地醫院及機構，消息由當地媒體「曼徹斯特新聞晚報」（Manchester Evening News）披露。

她表示，台灣政府捐贈口罩，海外的台僑也一起做，「我們輸出台灣人的愛和軟實力，世界會看見台灣！大家加油！」。（編輯：馮昭）1090404