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武漢肺炎疫情10/100

歐洲疫情延燒 德確診破8萬英增708死創單日新高

最新更新：2020/04/04 22:11
歐洲武漢肺炎疫情延燒，德國境內確診4日飆破8萬例。（美聯社）
歐洲武漢肺炎疫情延燒，德國境內確診4日飆破8萬例。（美聯社）

（中央社柏林4日綜合外電報導）歐洲2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，德國境內確診今天飆破8萬例；英國新增708例死亡，創單日新高；瑞士確診破2萬例；荷蘭死亡增至1651例。

根據德國國家級疾病防治機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute）今天公布的數據，德國過去24小時新增6082起武漢肺炎病例，全國累計確診達8萬5778例；死亡人數則增至1158人。

英國衛生部今天表示，英國新增708起武漢肺炎死亡病例，增幅連續4天創單日新高紀錄，全國累計4313人不治；確診則增至4萬1903例，且已有18萬3190人接受病毒檢測。

瑞士公衛當局今天表示，境內武漢肺炎感染病例從昨天的1萬9303例，增至2萬278例；死亡則從484例增至540例。

另外，荷蘭國家公共衛生暨環境研究所（RIVM）今天表示，境內武漢肺炎確診數過去24小時增至1萬6627例；死亡增加164例，全國累計1651人不治。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）1090404

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